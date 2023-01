Poder Público. A entrada a pés juntos de João Costa e a greve dos professores

Esta é uma semana marcada pela greve dos professores, protestos mais duros que são inéditos em governos de António Costa. Aliás, durante o primeiro governo da geringonça a situação esteve bem mais calma.

Ao mesmo tempo, as questões de transparência do governo adensam-se. O Presidente da República pediu que os actuais membros do Governo preencham o questionário de 36 perguntas que António Costa inventou. O PM respondeu-lhe em poucas horas que não, que aqueles políticos já tinham entregado as suas declarações de interesses no TC e que não era preciso. Em que ficamos então?

