Porto é a Cidade do Ano, decidiram leitores da britânica Food and Travel

Nos prémios da revista dedicada a gastronomia, vinhos e viagens, o Porto bateu as candidatas Barcelona, Londres, Nova Iorque ou Paris. “A cidade do Porto está uma vez mais de parabéns”.

Esta semana, Lisboa já tinha sido eleita a sétima melhor cidade do mundo para comer pelos utilizadores da plataforma TripAdvisor. Quase ao mesmo tempo, também as viagens e gastronomia do Porto voltam a andar nas bocas do mundo: é a "Cidade do Ano" nos prémios decididos pelos leitores da revista britânica Food and Travel.

“Este é mais um prémio que reconhece o valor da marca Porto no contexto internacional", comenta, em comunicado, Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal. “A cidade do Porto está uma vez mais de parabéns”, sublinha o responsável, referindo: "reforça o nosso posicionamento no mundo".

A Food and Travel, baseada em Londres, apresenta-se com implementação internacional e tem uma história de 25 anos de publicações. O seu objectivo é levar os leitores "numa viagem gastronómica pelo mundo". É publicada pela Green Pea Publishing, uma "pequena editora independente".

Na "corrida" para Cidade do Ano estavam nomeadas cidades mais célebres, o que pode ter jogado a favor do Porto: certamente muitos votos foram repartidos por Barcelona, Edimburgo, Londres, Melbourne, Nova Iorque, Paris, Vancouver e Viena, mas o Porto conseguiu a primazia.

Os Food and Travel Reader Awards, entregues anualmente desde 2012, foram revelados em gala na segunda-feira no londrino Royal Automobile Club. Dividem-se por 23 categorias: de restaurantes e chefs a melhores destinos, hotéis ou companhias áreas. Tanto os nomeados finais para os prémios como os vencedores são escolhidos pelos leitores, realça a revista.

Entre os vencedores contam-se Angela Hartnett (Chef do Ano), o restaurante do The Ritz de Londres (o melhor de todos), o Connaught Bar (do hotel homónimo, em Londres, onde aliás já trabalhou o português Pedro Paulo, eleito o melhor gerente de bar no Reino Unido em 2019) ou o Grantley Hall (o melhor dos hotéis). A Itália venceu como melhor destino a curta distância; para viagens de longo curso foram escolhidas as Maldivas; a Emirates é a melhor companhia aérea.

De realçar que há outro representante português na lista: o Six Senses Douro Valley, unidade turística de luxo em Samodães, Lamego, concorreu a melhor hotel fora do Reino Unido. Não ganhou (foi eleito o resort grego Sani), mas fica com a honra da nomeação.

Cada premiado estará em destaque na próxima edição da revista, precisamente o número que celebra o 25.º aniversário e que estará nas bancas, físicas e virtuais, a 27 de Janeiro.

A lista completa de vencedores está aqui.