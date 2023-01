Floating Álvaro, uma casa flutuante pelas águas do rio Zêzere

"Um recanto romântico, uma casa no meio da natureza para passar dias em família e construir memórias felizes ou uma escapadinha com amigos." É entre "a imponência" do rio Zêzere e a paisagem natural "deslumbrante" da aldeia de Álvaro, no concelho de Oleiros, que surge o Floating Álvaro — ou a casa que flutua.

Este novo alojamento, com capacidade para seis pessoas, por 130 euros por noite, tem cozinha equipada, casa de banho e ainda um espaço exterior de lazer. É "a sinergia perfeita entre a sustentabilidade, a paisagem natural e o respeito por toda a história da aldeia", explicam em comunicado os responsáveis pelo conceito.

Foto A embarcação fica atracada junto à aldeia de Álvaro DR

"Este projecto surge pela importância que o rio Zêzere sempre teve na minha vida. Desde pequeno que venho para aqui pescar. Foi onde criei algumas das memórias mais felizes da minha vida e sempre tive aquele bichinho de fazer alguma coisa que permitisse que todos aqueles que por aqui passam possam experienciar tudo o que a Natureza e a aldeia tem para oferecer”, conta Pedro Castanheira, um dos rostos do projecto.

A estadia no Floating Álvaro pode ser conjugada com um passeio de uma hora pelo rio (por 60€/h e com capacidade para 12 pessoas). E a embarcação também pode ser alugada para um simples passeio pelo rio e numa extensão de 30 quilómetros.

Foto "Desde pequeno que venho para aqui pescar" DR

“Queria que este projecto fosse algo que respeitasse a paisagem natural da aldeia", prossegue Pedro Castanheira, enumerando alguns cuidados ambientais. "O Floating Álvaro foi desenhado com materiais de baixo impacto ambiental, utiliza tecnologia que reduz a pegada ecológica, conta com uma estação de tratamento de águas residuais por lamas activadas e a embarcação é ainda alimentada por energias renováveis.”

A aldeia de Álvaro integra a Rede das Aldeias de Xisto, da qual fazem parte 27 aldeias. Álvaro é também conhecida como uma das “aldeias brancas”, uma vez que a maioria das construções são feitas em xisto, mas, com a sua evolução histórica, estão pintadas de branco.