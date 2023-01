Carnaval de Estarreja volta às ruas em pleno e dura um mês: um “eco evento” solidário

É um dos "mais antigos cortejos carnavalescos do país", como destaca o município de Estarreja, e prepara-se para, por fim, ter os Grandes Corsos, o Desfile Nocturno das Escolas de Samba e o Desfile Infantil, além de "um programa complementar" de concertos e outros espectáculos, após dois anos de interrupção por causa da pandemia.

Entre os destaques do ano, contam-se "uma nova identidade gráfica que apela à origem e às memórias do entrudo estarrejense" e a centenária Batalha das Flores, uma antiga tradição cuja história remonta a 1897, recuperada no ano passado, um século depois do seu fim, com uma reinterpretação artística.

Quem visitar Estarreja, assegura Isabel Simões Pinto, vereadora da cultura, em comunicado, "vai sentir o ambiente de folia e de alegria" que se deverá prolongar entre a Praça Francisco Barbosa, por todos os locais comerciais, bares e cafés e pelo Espaço Folia, desde o "Sítio do Carnaval até à Avenida Visconde de Salreu". As celebrações envolvem mais de mil pessoas nos desfiles e cinco mil pessoas a trabalhar para que tudo corra como se quer, destacou a vereadora.

A programação complementar ao Entrudo começa um mês antes do dia central da festa: já a 21 de Janeiro há Carnaval da Fantasia que tem como mote "mostrar, visitar, experimentar e construir": são workshops, conversas, visitas, oficinas e uma exposição, até 18 de Fevereiro.

Foto A inspiração samba & Brasil não falta CM Estarreja

De 11 a 21 de Fevereiro, haverá vários eventos repartidos "entre o Parque Municipal do Antuã – Sítio do Carnaval, onde decorrem os desfiles e os grandes corsos - e a Praça Francisco Barbosa - o Espaço Folia, onde a Festa continua". Esperem-se presenças populares em Fevereiro como Toy (dia 11), Nel Monteiro (a 15), Rouxinol Faduncho (a 17), Funil & Abelhinha (dia 19) e Kumpania Algazarra (a 20).

No dia 12 de Fevereiro, "mais de 1400 pequenos foliões pisam a “avenida” do Parque Municipal de Antuã com o Desfile Infantil". A 15, as Marchas Luminosas iluminam a noite, começando com a "tradicional chegada do Rei Joakin Pereyra e da Rainha Antónia Santos à Estação da CP". Regressa o “entrudo trapalhão”, garantia de "sátira política e social".

A 17, há Desfile Nocturno das Escolas de Samba e os Grandes Corsos Carnavalescos chegam no domingo de 19 de Fevereiro, sendo depois a terça-feira de Carnaval marcada pelos sete Grupos de Folia e as quatro escolas de samba. Um regresso, assinale-se, após "dois anos de interregno": "saem à rua para mostrar o trabalho árduo de meses a fio".

Estarreja vai investir no seu Carnaval cerca de 375 mil euros, valor "idêntico ao dos últimos desfiles”, segundo Diamantino Sabina, presidente da câmara. “Vamos levar para a rua um Carnaval de extrema qualidade", garante.

Foto Esperem-se sátiras várias na programação que dura um mês CM Estarreja

O concelho quer também destacar-se pela sustentabilidade do seu Carnaval e chama-lhe mesmo "um eco evento" onde se promete "a redução das quantidades de resíduos produzidos", inclusive com a participação de todos os grupos, com os locais apetrechados para "a separação de embalagens e a recolha selectiva".

É uma colaboração com a ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro e "as receitas da recolha destes resíduos reverterão a favor do Serviço de Oncologia Pediátrica, do Hospital Pediátrico de Coimbra, numa parceria com o Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro", informa a autarquia.

Para assistir aos grandes corsos e desfiles principais há que adquirir bilhete, já disponível em bilheteira online (bol) e física, na praceta do mercado.