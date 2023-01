Em Aljustrel, o cante e a gastronomia do Alentejo casam mesmo a boa hora

“Cante à Mesa” harmoniza duas artes maiores alentejanas em 70 restaurantes do concelho: o cantar, que é Património da Humanidade, e a gastronomia, que mais tarde ou mais cedo ainda há-de sê-lo.

Mais de 70 cafés, casas de pasto e restaurantes do concelho de Aljustrel, no distrito de Beja, recebem, a partir de sexta-feira, a iniciativa Cante à Mesa, que concilia cante alentejano com gastronomia tradicional.

O evento é promovido pela Câmara Municipal de Aljustrel e vai realizar-se ao longo dos próximos três fins-de-semana, com o "pontapé de saída" a acontecer neste, em todas as freguesias do concelho alentejano.

"O principal objectivo é o de fazer a divulgação informal do cante alentejano junto da população e de visitantes ocasionais" e dinamizar, "ao mesmo tempo, os estabelecimentos de restauração nas diversas localidades do concelho", explicou à agência Lusa o presidente do município, Carlos Teles.

O evento pretende ainda "contribuir para desenvolver a economia local", afiançou o presidente da autarquia, sustentando que a cultura "é hoje um importante factor de atractividade e de desenvolvimento económico dos territórios".

"Esta realidade é ainda mais evidente quando se trata de uma cultura tão distinta e rica com é a nossa, que está intimamente associada, obviamente, à gastronomia e ao cante alentejano", acrescentou.

O cante é Património Cultural Imaterial da Humanidade desde 2014. A gastronomia alentejana, ainda não, mas há uns anos já foram realizados estudos e demonstrado interesse em conseguir a distinção.

A edição de 2023 do "Cante à Mesa" conta com a participação de mais de 70 cafés, casas de pasto e restaurantes de Aljustrel e das freguesias rurais do concelho.

Foto Cante à Mesa faz-se também de muitos pratos tradicionais da região CM Aljustrel

Pelos estabelecimentos aderentes vão passar um total de 20 grupos de cante alentejano, seja em "rotas" de café em café, seja actuando nos restaurantes e casas de pasto durante os horários de refeição.

Durante estes dias, os espaços comerciais aderentes ao evento irão servir pratos tradicionais como grão com pombo bravo, borrego assado no forno, cozido de grão, ensopado de borrego, sopas de tomate com safio ou frango de cabidela, indicou a câmara.

O programa completo pode ser consultado aqui.