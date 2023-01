Estado reclama indemnização ou corte no valor a pagar à EDP por Fridão

O Estado espera que o Supremo Tribunal Administrativo (STA) lhe dê razão no litígio com a EDP em torno da barragem do Fridão e que o caso se salde com uma indemnização a favor dos cofres públicos. Depois de o tribunal arbitral que julgou o conflito ter determinado, em Julho, que a eléctrica tinha direito ao reembolso dos 218 milhões de euros pagos em 2009 pelo direito a explorar a central que nunca foi construída, o Estado, representado pelo Ministério das Finanças, apresentou recurso junto do STA pedindo a revista excepcional do acórdão do tribunal arbitral.