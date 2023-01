Voltar a ler Eugénio como se fosse a primeira vez

Durante décadas, Eugénio de Andrade foi não apenas reconhecido pelos seus pares e pela crítica como um dos nomes cimeiros da lírica portuguesa do século XX, mas também um poeta capaz de chegar a um público que não se resumia aos leitores habituais de poesia, o que explica que, na viragem do milénio, livros como As Mãos e os Frutos (1948) já andassem pelas vinte edições.