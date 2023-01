Sexta na TV: agentes caninos, o lince ibérico e O Conto das Doninhas

É também dia de ver Joker e Stronger - A Força de Viver, e de continuar a seguir Inesquecível, Assassinato em… e The Legend of Vox Machina.

CINEMA

Stronger - A Força de Viver

Cinemundo, 20h30

Um drama de David Gordon Green que evoca os eventos reais de 15 de Abril de 2013, quando duas bombas explodiram durante a maratona de Boston.

Jeff Bauman (interpretado por Jake Gyllenhaal) ficou gravemente ferido: ambas as pernas tiveram de ser amputadas. Depois da cirurgia, conseguiu identificar os autores do ataque, o que levou à captura dos responsáveis. Ao mesmo tempo que se tornava um herói nacional, via-se incapaz de lidar com a deficiência e o súbito mediatismo.

O Conto das Doninhas

RTP2, 22h56

Outrora uma estrela de cinema de fama mundial, Mara Ordaz divide a terceira idade com três velhos companheiros: um actor, um realizador e um argumentista. Na mansão dela, levam uma vida tranquila, recordando os tempos áureos. Um dia, chega ali um casal jovem que, com algum charme e muita bajulação, convence Mara a vender a propriedade. Indignados com a perspectiva de acabarem os seus dias num lar convencional, os outros vão fazer os possíveis para lhes estragar os planos e evitar o negócio.

Com assinatura do oscarizado Juan José Campanella (O Segredo dos Seus Olhos), esta comédia dramática é um remake de Los Muchachos de Antes no Usaban Arsénico (1976), de José Martínez Suárez.

Joker

Fox, 00h58

Na Gotham dos anos 1980, o comediante Arthur Fleck esforça-se por arrancar sorrisos e manter a lucidez. Mas um ataque violento faz com que a sua já ténue lucidez se desintegre. Das profundezas da sua mente atormentada, surge o psicopata impiedoso que será conhecido pelo nome de Joker, o grande antagonista de Batman.

Vencedor de dois Óscares – um para Joaquin Phoenix no papel principal – e do Leão de Ouro em Veneza, um thriller dramático realizado por Todd Phillips.

SÉRIES

Assassinato em…

AXN White, 21h25

Chegam às noites de sexta-feira novos episódios da série de investigação criminal francesa – um enorme sucesso de audiências no país – que funciona como uma colecção de casos independentes. Cada episódio tem uma cidade ou região de França como cenário. A dupla de protagonistas também vai variando. O ponto comum é o tipo de crime em questão, que é sempre um homicídio.

Inesquecível

RTP2, 22h01

Em exibição de segunda a sexta, entra na terceira temporada a premiada série policial britânica de Chris Lang que acompanha a equipa da inspectora Cassie Stuart (Nicola Walker) e do detective Sunny Khan (Sanjeev Bhaskar), agentes londrinos especializados em investigar casos de homicídio arquivados (os chamados cold cases). O primeiro episódio envolve a descoberta dos restos mortais de uma adolescente no separador central de uma autoestrada.

The Legend of Vox Machina

Prime Video, streaming

Começa a segunda temporada da série animada de fantasia radicada no universo Dungeons & Dragons, em que um grupo de heróis improváveis envereda numa jornada cheia de desafios, para salvar o reino de Exandria da ameaça de forças malignas.

DOCUMENTÁRIOS

Cães Detectives

Discovery, 21h

Estreia, com episódio duplo. De olfacto apurado e fidelidade a toda a prova, os agentes caninos são uma força policial a ter em conta, seja a detectar bombas, estupefacientes ou os próprios criminosos, seja a proteger os companheiros. Os treinos intensos por que passam estes cães e os vínculos que estabelecem com os parceiros humanos são o foco da série documental.

Montado, o Bosque do Lince Ibérico

TVCine Edition, 22h

O montado é um ecossistema de enorme biodiversidade e riqueza natural, importante para a conservação do solo, a qualidade da água e a produção de oxigénio, além de compor uma paisagem particularmente bela.

“Feita de bosques abertos, de azinheiras e sobreiros que só se encontram na Península Ibérica, lembra-nos a savana africana. Um lugar onde a natureza se cruza com a actividade humana, em que nem a floresta sai prejudicada, nem a larga comunidade de predadores que nele luta pela sobrevivência.”

É assim que a actriz Joana Seixas, a narradora, vai descrevendo as imagens captadas pelo documentarista e naturalista espanhol Joaquín Gutíerrez Acha, que contou com um orçamento milionário para realizar este filme.