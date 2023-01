Novo pâncreas artificial testado com sucesso em doentes com diabetes tipo 2

Sistema com sensor, uma aplicação de telemóvel e uma bomba de insulina conseguiu equilibrar os níveis de glucose em doentes com diabetes tipo 2 durante mais tempo do que o método tradicional.

É um sistema fechado: o novo pâncreas artificial agora testado funciona de forma completamente automática através de uma aplicação no telemóvel, que vai recebendo os níveis de glucose da pessoa. Depois, calcula a quantidade de insulina que é necessária para os níveis de glucose serem os mais adequados e informa logo a bomba de insulina. Investigadores da Universidade de Cambridge aplicaram este sistema em pessoas com diabetes tipo 2 e verificaram que aumentou para o dobro o tempo em que os doentes ficavam com os níveis de glucoses adequados relativamente ao método tradicional. Espera-se que esteja disponível no mercado, no máximo, em dois anos.