NASA já está a planear um novo telescópio para procurar outros mundos no Universo

Já tínhamos sido embalados com imagens do telescópio espacial Hubble e ultimamente temos continuando nesse estado com o telescópio espacial James Webb, o maior desenvolvido até então. Mas parece que a odisseia dos telescópios espaciais ainda agora começou. A NASA desvendou recentemente que começou a planear um novo projecto para procura de vida fora da Terra, o Observatório de Mundos Habitáveis (ou Habitable Worlds Observatory – HWO, em inglês). Uma das suas grandes missões – talvez só mesmo a partir dos anos de 2040 – será fotografar as superfícies de planetas extra-solares (fora do nosso sistema solar).