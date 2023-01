Professores: António Costa põe de lado recuperação do tempo de serviço

Em declarações aos jornalistas, primeiro-ministro reafirmou que um dos objectivos do Governo é o de acabar com a precariedade na classe docente.

O primeiro-ministro, António Costa, voltou esta quarta-feira a afastar a possibilidade de recuperar o tempo de serviço que esteve congelado. “Não posso resolver o passado. Mas posso garantir que no futuro não se repetem estas situações”, disse em declarações aos jornalistas, referindo-se ao congelamento das carreiras entre 2011 e 2017.

Antecipando-se ao ministro da Educação, que convocou uma conferência de imprensa para as 11h30 desta quarta-feira, António Costa reafirmou que os principais objectivos do Governo nas negociações com os sindicatos de professores é o de acabar com o regime de "casa às costas" que marca a vida dos docentes e pôr fim à precariedade na classe docente.

O primeiro-ministro adiantou, contudo, que serão também apresentadas propostas sobre o acesso ao 5.º e 7.º escalão da carreira, que actualmente está não só sujeita a quotas, como depende da abertura de vagas pelo Governo. Este "garrote" à progressão é um dos principais alvos da contestação dos professores.

A propósito do impacto orçamental das medidas relacionadas com a classe docente, António Costa frisou que tem sido "muitíssimo significativo" no que respeita à vinculação dos professores contratados. E também no que representou o descongelamento das carreiras, uma vez que "90% dos professores já progrediram dois escalões".

"Se toda a gente estiver de boa-fé temos condições para avançar", concluiu, numa referência às negociações com os sindicatos que serão retomadas nesta quarta-feira.