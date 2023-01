Eurobic alvo de buscas em processo relacionado com Isabel dos Santos

O Ministério Público esteve esta quarta-feira a realizar buscas na sede do banco Eurobic, em Lisboa, no âmbito de um pedido da Justiça angolana. A notícia foi avançada pelo jornal Observador e confirmada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) ao PÚBLICO, após ter sido confrontada com aquela informação.

“Confirma-se a realização de buscas em execução de pedido de cooperação judiciária internacional recebido das autoridades angolanas. As diligências têm lugar em empresas de consultoria e numa entidade bancária e são dirigidas pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Acção Penal”, afirma a resposta da PGR.

Isabel dos Santos, chegou a ser a maior accionista do Eurobic, tendo em Janeiro de 2020, na sequência do escândalo Luanda Leaks , anunciado que estava de saída desta instituição financeira e já renunciara aos seus direitos de voto. De acordo com as informações do banco então liderado por Teixeira dos Santos, a empresária “tomou a decisão de saída da estrutura accionista do Eurobic”, onde era dona de 42,5%.

A venda desta participação ainda não terá sido concluída, como noticiou o Jornal de Negócios em Outubro passado, dando conta que o aval da Procuradoria-Geral de República angolana, que ordenou o arresto dos bens de Isabel dos Santos, dependia da certificação das dívidas da Finisantoro Holding Limited e da Santoro Financial Holding, as sociedades através das quais a empresária angolana detém uma participação no Eurobic, com 17,5% e 25%, respectivamente.

Isabel dos Santos, filha do antigo Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, continua a ser investigada por vários crimes em Angola.