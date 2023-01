Jamila Madeira foi lobbyista e representou REN na UE enquanto era deputada

A socialista Jamila Madeira esteve registada como lobbyista activa junto da União Europeia entre 2012 e 2013. Porém, a REN assume que até há três semanas a deputada “trabalhava no âmbito da Agenda Europeia da Energia, participando na ligação da REN com agências europeias do sector que se dedicam a temas relacionados com a transição eléctrica e a sustentabilidade e assegurando contactos com a Comissão [Europeia], diversos comités do Parlamento Europeu e várias outras organizações”.