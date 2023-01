Para lá da forma, a matéria

Por dever, em diferentes circunstâncias, contas por alto, assisti a umas dez cerimónias de abertura do ano judicial. Bem sei que o cidadão comum se interessa mais pelas peripécias dramáticas dos processos “famosos” do que pelos eventos da justiça institucional; que a comunicação social se enfada muito com o ritual simbólico cerimonioso e com discursos em que é preciso desencriptar o soundbite; que as intervenções dos oradores, entre os balanços, os lamentos e as promessas, às vezes soam repetitivas e rotineiras. Sabendo disso tudo e de como rapidamente se esfumam no tempo as palavras ali ditas, há que reconhecer que este ano, para lá da forma, houve matéria a registar.