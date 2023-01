Inquérito secreto?

Fossem os nossos políticos realistas, capazes de prever o dia de amanhã, fortalecer a democracia que todos queremos, e outro galo cantaria.

Se os políticos portugueses aceitassem o “serviço ao povo” como defendia Sá Carneiro, teríamos um Serviço Nacional de Saúde mais eficaz; um Ministério da Educação a fazer muito mais pelo saber e pela cultura para todos; teríamos uma economia justa para acabar com a fome que se conhece em qualquer canto do território nacional, e jamais seria necessário – porque em democracia – que se tapasse os olhos aos portugueses, com inquéritos secretos. Basta! Somos uma nação que já não passa de uma multidão cansada de esperar, pela seriedade dos políticos e pelo orgulho de se ser português.

Artur Soares, Braga

Atenção à educação

António Costa, em reunião de socialistas, informou da descentralização prevista pelo Governo, que inclui a municipalização das escolas e seus recursos, reforço da descentralização do país e desenvolvimento regional. Mas Costa não explicou se o novo modelo vai resolver em tempo útil os problemas apresentados pelos professores, ou haverá apenas uma descentralização de responsabilidades, sem condições de responder aos problemas?

Para melhorar as condições de funcionalidade na educação e noutros ministérios, devem ser criados os instrumentos de pilotagem de médio e longo prazo. O país não pode viver sempre instrumentalizado por políticas inúteis não cooperantes.

Mário de Sousa, Pontinha

Perguntar não ofende

É sempre bom existir uma abordagem sistemática e estruturada a questões complexas e delicadas. Daí que o famoso questionário de 36 perguntas aos potenciais (candidatos?!) ministros e secretários de Estado é, por princípio, positivo. Indo aos detalhes. Antes deste questionário não havia escrutínio a nenhuma destas questões, começamos assim do zero? Por exemplo: "Tem a situação fiscal regularizada junto da Autoridade Tributária e Aduaneira?”

A seguir, faltam certamente muitas questões para validar a idoneidade do indivíduo, esta não se esgota em questionário e mesmo a pergunta genérica final, 36, é simplesmente respondida pelo próprio na sua melhor boa intenção e critério. Sobre o escrutínio das respostas, a tentativa, negada, de envolver a PGR e o TC é bem representativa da táctica. Chutar a bola para o lado e co-responsabilizar terceiros.

Ao mesmo tempo em que este questionário era cozinhado, ouvimos Ana Catarina Mendes, figura de proa do partido e do Governo, dizer sobre uma das figuras que o provocaram: "Gratidão por todo o trabalho que ao longo dos anos o Miguel Alves fez nesta federação. Ser socialista é isto mesmo: é sermos solidários, é não nos esquecermos daquilo que cada um de nós consegue dar de si à causa pública. O Miguel deu muito de si à causa pública." Enfim, tudo muitíssimo credível!

Posso sugerir a questão 37? “Esteve envolvido ou tem conhecimento de alguma acção de financiamento ilegal de partido político?” Perguntar não ofende!

Carlos J.F. Sampaio, Esposende

Um ano lectivo quase perdido

As reivindicações dos professores devem merecer-nos o maior respeito, mas também milhares de famílias que levam à escola os seus filhos e que não encontram docentes para os ensinar. E não ensinam porquê? Porque estes estão em greve há demasiado tempo, o que, pelos vistos, tendem a intensificar. Não há muitas dúvidas de que, perante o cenário que se nos depara, perante o braço-de-ferro que está criado, estaremos face a um ano lectivo perdido ou quase. Crianças desmotivadas que vão para a escola e voltam para trás. Como aprendem? Famílias inteiras que têm de compatibilizar o trabalho com a agravante dos filhos sem aulas. Não é desta maneira, neste clima de instabilidade, que os problemas, que existem, se resolverão. Governo e sindicatos deviam tratar do seu caderno de encargos com prazo determinado, não em negociações de faz-de-conta, mas com espírito de responsabilidade e de vontade de aproximação entre cada uma das partes. Ou terá de se concluir que, mais do que profissional, o problema é político? Menos negociação e mais confusão ao serviço de dividendos pretendidos? Nesse caso só haveria acalmia se houvesse consequências políticas tiradas à força? Pobre da nossa democracia, se se persistir, nesta ou noutras áreas, em tratá-la assim.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha