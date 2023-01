Supremo de Israel rejeita nomeação de ministro corrupto, ameaçando coligação

É uma decisão “bombástica”, diz a imprensa israelita: o Supremo Tribunal de Israel bloqueou a inclusão no Governo de Arye Deri, do partido ultra-ortodoxo Shas, por causa de uma condenação por corrupção no ano passado. O veredicto tem potencial para afectar muito mais do que Deri, e pode pôr em causa a coligação do Governo – que, ao mesmo tempo, está a tentar enfraquecer o poder do Supremo.

Arye Deri já tinha sido no passado condenado e cumprido uma pena de prisão. Desta vez, a pena foi suspensa na sequência de um acordo, em que era entendido que o político não iria ter cargos públicos. Com as eleições, Deri e o partido que lidera foram essenciais para um novo Governo de Benjamin Netanyahu, que incluiu ainda partidos de políticos ultranacionalistas, extremistas, racistas e homofóbicos.

Antes de assinar o contrato de coligação, o Shas levou uma proposta de lei, chamada a “lei Deri”, ao Parlamento, para permitir que um responsável condenado por corrupção pudesse ser ministro.

O partido avisou repetidamente que se Deri não fosse ministro, o partido não apoiaria o Governo, uma ameaça repetida ainda ontem. A retirada de qualquer partido da actual coligação levará à sua queda.

No Supremo, a decisão foi tomada com dez votos contra a nomeação de Deri e um a favor. A presidente do Supremo, Esther Hayut, disse que o primeiro-ministro não pode ignorar a “acumulação de vários crimes de corrupção” por Deri, cita o Haaretz. O caso de Deri, cita agora o Jerusalem Post, é "extremo" pelo "historial longo e persistente de acções criminosas enquanto esteve no serviço público".

A decisão está agora nas mãos de Netanyahu, cuja coligação, lembra o Times of Israel, tem feito ameaças veladas de que se Deri fosse desqualificado, os esforços para limitar o poder do Supremo seriam apressados. Estes incluem mudar regras de nomeação e até acabar com o seu poder de escrutínio sobre as leis do Parlamento, deixando de poder revogar propostas por desrespeito pelas Leis Básicas, que servem de Constituição, já que Israel não tem uma lei fundamental.