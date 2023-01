Sabe qual é o sítio com mais germes da sua cozinha?

Se tivesse de adivinhar o ponto com mais germes da sua cozinha, poderia pensar na pega do frigorífico, na tábua de corte ou talvez no interior do seu lava-loiça. Mas um novo estudo mostra que as bactérias mais nojentas estão à espreita num ponto inesperado: o armário das especiarias (ou a prateleira ou a gaveta, depende de onde as guarda).