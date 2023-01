TripAdvisor: Lisboa é o sétimo melhor destino do mundo para comer (e 20.º mais popular)

O Dubai continua a ser o destino mais popular do mundo, pelo segundo ano consecutivo, Cuba aparece como a tendência mais desejada do ano, a marroquina Fez é a escolha para viagens culturais, Maurícia para viagens na natureza. São os prémios dos utilizadores da TripAdvisor, a "maior plataforma mundial de orientação de viagens", decididos via classificações dadas pelos viajantes e, dada a magnitude, marcantes para sentir o pulso às tendências. Nos tops, a representação portuguesa é assegurada por Lisboa: a capital aparece bem classificada nas listas de destinos mais populares e de destinos gastronómicos.

"Os museus de Lisboa celebram a rica história e cultura da capital portuguesa", lê-se no artigo que destaca Lisboa no top dos destinos mais populares do mundo. A cidade ocupa a 20.ª posição (se nos cingirmos à Europa, está em n.º 7 do continente) numa lista que hierarquiza, após o Dubai, sem surpresas, Bali, Londres, Roma, Paris. Mas Lisboa surge à frente de pesos-pesados: é que, com Edimburgo na peugada, fica à frente de Banguecoque e até de Nova Iorque ou do Rio de Janeiro.

O pequeno texto que resume mais-valias de Lisboa, curiosamente, aponta atracções nem sempre muito destacadas: "O Museu da Marinha é perfeito para crianças (e adultos!) que adoram todas as coisas da náutica, enquanto a Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves é uma jóia escondida". "Para apreciar plenamente a dramática arquitectura em pedra da cidade", aconselha-se, visite-se "o Padrão dos Descobrimentos, o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém, que é Património UNESCO" (assinale-se que o Património UNESCO engloba o conjunto Jerónimos-Torre de Belém). Refira-se que a plataforma indica existirem no seu site "3293 propostas de coisas para fazer" na cidade.

Foto A Lisboa monumental atrai muitos turistas daniel rocha

Na lista dos comes e bebes, Lisboa soma mais pontos: é n.º 7 a nível mundial, atrás de Roma (n.º 1), a que se seguem Creta, Hanói, Florença, Paris e Barcelona. A capital portuguesa, por outro lado, bate mecas gastronómicas como Nápoles, Nova Orleães, Cidade do México, San Sebastián e, novamente, Nova Iorque.

Os resultados destas listas, lançadas ao mundo esta quarta-feira sob o chapéu Travelers' Choice Best of the Best Destination Awards, são conseguidos, informa a empresa, após análise de "milhões de avaliações submetidas na plataforma durante os últimos 12 meses por uma comunidade global de centenas de milhões de viajantes".

É a partir do feedback dos viajantes no TripAdvisor que nascem os tops, garante-se.

Em matéria de perspectivas de turismo em período de retoma após as grandes contenções da pandemia, Sarah Firshein, editora-chefe da plataforma, habituada a rever e analisar estas avaliações, considera que "assistimos a um ressurgimento da procura de viagens em 2022". E 2023 promete ser bem melhor: "as perspectivas para este ano são excelentes", refere Firshein.

"As viagens de longo curso regressaram", com muita gente "entusiasmada" a "planear viagens à Ásia e à região do Pacífico pela primeira vez em vários anos". Paris e Londres, que "podem ter tomado um lugar secundário face a destinos menos populosos durante a pandemia, estão de volta à mente dos viajantes", conclui, referindo que "lugares como o Alasca e Cuba estão também a despertar muito interesse", nomeadamente para norte-americanos. A propósito, nos EUA, Nova Iorque voltou a ser o destino mais desejado no país, "depois de ter caído para o n.º 5 no ano passado, como resultado da pandemia".

Trending: o desejo de Cuba

Um dos tops mais interessantes e informativos é o dedicado às tendências, mais revelador, e até profético, em relação ao comportamento dos viajantes. Em matéria de "maior crescimento anual de interesse no TripAdvisor", nenhum sítio bate Cuba. A "ilha oferece oportunidades fascinantes para o intercâmbio cultural" e volta surgir nas listas de desejos de meio mundo. O Vietname surge em 2º lugar com Hoi An, Maurícia em 3º. A Ásia, indica-se, é "a região com maior tendência de ascensão nesta categoria", ocupando boa parte das posições cimeiras.

Foto Cuba, Havana adriano miranda

Os destinos dos sonhos de muitos passam ainda por (seguindo a ordem do top 10), Siem Reap no Camboja, Chiang Mai na Tailândia, Grande Caimão, Fez em Marrocos, Bacu no Azerbaijão, Katmandu no Nepal e Cracóvia na Polónia.

Destaque ainda para o 18.º posto: Cabo Verde é uma grande tendência no mundo do TripAdvisor.

As listas completas podem ser consultadas aqui.