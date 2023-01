Figueira da Foz prepara o palácio do arroz

O futuro Centro de Divulgação e Promoção do Arroz poderá ocupar o Palácio Conselheiro Branco, do séc. XIX e que vai ser reabilitado, anunciou o presidente da câmara. A Quinta de Foja é outra hipótese.

O município da Figueira da Foz adjudicou a elaboração do projecto de adequação e reabilitação do edifício do Palácio Conselheiro Branco, que deverá estar concluído dentro de dois meses, e para o qual planeia instalar o Centro de Divulgação e Promoção do Arroz.

"O projecto visa essencialmente recuperar os interiores do palácio, porque a empreitada anterior, no mandato anterior, foi só para o exterior e não foi concluída", salientou o presidente da autarquia.

Segundo Santana Lopes, que falava aos jornalistas no final da sessão de Câmara desta quarta-feira, o que está pensado neste momento, pelo menos em parte do edifício, é o funcionamento de um centro de promoção do arroz, "inserido na estratégia de ligação desse produto tão importante para o concelho da Figueira da Foz".

"É uma hipótese, não quer dizer que seja a única e até definitiva, mas agora o que importa é a reabilitação do palácio por dentro", reiterou.

O autarca pretende também avançar com um espaço museológico, que poderá passar por "várias possibilidades, nomeadamente a Quinta de Foja, uma unidade privada que tem um espaço muito apto, em que os próprios proprietários estão interessados no funcionamento de um museu do arroz".

"Vamos ver, é um trabalho que está a ser iniciado e desenvolvido", sublinhou.

Em Dezembro, o autarca anunciou que o município ia iniciar a campanha de divulgação do arroz do Baixo Mondego e da Figueira da Foz, que visa a valorização deste produto, de modo a promover as suas características ligadas ao território local e ao modo de produção.

O objectivo desta campanha passa por, nomeadamente, "tornar conhecido para todas as pessoas que, no concelho da Figueira da Foz, há a maior parte da área de produção do arroz do Baixo Mondego e, na generalidade dos anos, a maior parte da produção".

Foto "Arroz Carolino: uma riqueza do nosso concelho", mote da Figueira CM Figueira da Foz

A área geográfica de produção do arroz carolino do Baixo Mondego será circunscrita em várias localidades, no entanto, no que respeita à Figueira da Foz, a produção faz-se nas localidades de Alqueidão, Lavos, Paião, Borda do Campo, Maiorca, Ferreira-a-Nova, Santana e Vila Verde.

Construído nas últimas décadas do século XIX, o Palácio Conselheiro Branco, que já acolheu o posto da GNR de Maiorca, é um edifício classificado como de interesse municipal, sendo propriedade da Câmara da Figueira da Foz.