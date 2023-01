Feira de turismo de Madrid acolhe 131 países: Portugal aposta forte na Fitur

“Cuidamos do mundo. Somos turismo” é o mote da Fitur 2023, até domingo. Portugal leva 92 empresas, quase o dobro de 2022, e as sete regiões de turismo para atrair visitantes (e negócios).

Cerca de 8.500 empresas de 131 países, incluindo 92 de Portugal, participam entre esta quarta-feira e domingo na Feira Internacional do Turismo de Madrid (Fitur), uma das maiores do mundo.

Esta é a 43.ª edição da Fitur e volta a realizar-se sem restrições ditadas pela pandemia de covid-19, que condicionou a organização e participação nos anos de 2021 e 2022.

Os números relativos à participação de empresas e países, assim como a expectativa de visitantes (200 mil pessoas, entre profissionais e público em geral) estão ainda aquém dos registados em Janeiro de 2020, ainda sem pandemia.

Naquele ano, estiveram na Fitur 11.040 empresas de 165 países e regiões, distribuídos por 918 expositores e 69.700 metros quadrados. Em 2020, cerca de 255.000 pessoas visitaram a feira.

Apesar de com menor dimensão e restrições, a Fitur nunca deixou de se realizar por causa da pandemia, ao contrário de todas as outras grandes feiras internacionais do sector.

"A feira está a ser o fiel reflexo dos dados que regista o turismo a nível nacional e mundial. Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), o turismo internacional estava a caminho de alcançar 65% dos níveis anteriores à pandemia em finais de 2022, já que o sector continua a recuperar da pandemia", escreveu a organização da Fitur, num comunicado divulgado na semana passada para apresentar a edição deste ano.

De acordo com informação do Turismo de Portugal, a representação portuguesa este ano conta com 92 empresas, além das sete regiões turísticas do país (Porto e Norte, Centro, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores), instaladas num expositor de 900 metros quadrados.

No ano passado, foram 52 as empresas portuguesas que estiveram na Fitur (além das sete regiões).

Entre as actividades previstas este ano por parte da representação portuguesa está a apresentação em Madrid, na quinta-feira, da estratégia de turismo transfronteiriça adoptada por Portugal e Espanha na última cimeira entre os dois países, em Novembro do ano passado.

A Estratégia conjunta para a Sustentabilidade do Turismo Transfronteiriço entre Portugal e Espanha 2022-2024 pretende valorizar e promover destinos e produtos e formar recursos humanos nas zonas de fronteira entre os dois países.

Portugal e Espanha partilham uma fronteira terrestre de 1.234 quilómetros, a mais longa da União Europeia.

A estratégia para o turismo insere-se na Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço de Portugal e Espanha, anunciada na cimeira ibérica da Guarda de Outubro e 2020, para abranger 1.551 freguesias portuguesas e 1.231 municípios espanhóis.

A abertura do Pavilhão de Portugal na 43.ª Fitur, inaugurada pelos reis de Espanha – Felipe VI e Letízia –, conta com a presença do secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazenda. A agenda de quinta-feira inclui as presenças do ministro da Economia, António Costa Silva, que participará na apresentação da Estratégia conjunta para a Sustentabilidade do Turismo Transfronteiriço entre Portugal e Espanha 2022-2024, ao lado da ministra espanhola com a pasta do Turismo, Reyes Maroto.

Já em Portugal, a grande feira de turismo de Lisboa, BTL, está agendada para decorrer de 1 a 5 de Março.