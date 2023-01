Só contratos a partir de seis meses podem acumular subsídio de desemprego com salário

A possibilidade de os desempregados de longa duração acumularem uma parte do subsídio de desemprego com salário só abrangerá contratos com duração igual ou superior a seis meses. A medida foi apresentada pelo Governo aos parceiros sociais na reunião da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) desta quarta-feira e deverá ser regulamentada ainda durante o mês de Janeiro, para entrar em vigor no segundo semestre de 2023.