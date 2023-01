Portugal coloca 1250 milhões em dívida a juros mais altos

Emissão de dívida feita por Portugal encontrou um nível elevado de procura, mas com taxas de juro substancialmente superiores às registadas em Setembro

Portugal colocou esta quarta-feira 1250 milhões de euros em Bilhetes do Tesouro a seis e a 12 meses, a juros mais altos face aos anteriores leilões comparáveis de Setembro.

Segundo a página da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP na agência Bloomberg, no prazo de seis meses foram colocados 750 milhões de euros à taxa de juro média de 2,417%, superior à de 1,291% verificada em 21 de Setembro. No prazo de 12 meses, foram colocados 500 milhões de euros à taxa de juro média de 2,725%, também superior à taxa de 1,916% verificada em Setembro.

A procura de Bilhetes do Tesouro a seis meses atingiu 1606 milhões de euros, 2,14 vezes o montante colocado, e a 12 meses cifrou-se em 1909 milhões de euros, 3,8 vezes o montante colocado.

O IGCP tinha anunciado para esta quarta-feira a realização de dois leilões de BT a seis e a 12 meses, com um montante indicativo entre 1.250 e 1.500 milhões de euros. Numa nota, a instituição precisou que os Bilhetes do tesouro têm maturidade em Julho de 2023 (seis meses) e em Janeiro de 2024 (12 meses). O IGCP tinha anulado dois leilões de BT a seis e 12 meses programados para 16 de Novembro.

Nos últimos meses, tem-se vindo a assistir, no mercado de dívida pública europeu, a uma subida generalizada das taxas de juro das emissões realizadas pelos Estados. O principal factor por trás deste movimento é a mudança de rumo da política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que para além de ter subido as suas taxas de juro de referência de curto prazo, deixou também de efectuar compras líquidas de dívida pública nos mercados internacionais.