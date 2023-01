Ronaldo versus Messi na Arábia Saudita: magnata paga 2,4 milhões por bilhete

“Onze” de jogadores do campeonato saudita defronta Paris Saint-Germain em amigável. Partida marca o reencontro entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo nos relvados.

Um magnata saudita pagou 2,4 milhões de euros por um bilhete VIP para o amigável desta quinta-feira entre uma equipa de jogadores do campeonato saudita – na qual se inclui Cristiano Ronaldo – e o Paris Saint-Germain (PSG). A partida entre sauditas e gauleses será a estreia de Cristiano Ronaldo no novo país, marcando também o reencontro de CR7 com o argentino Lionel Messi.

Apesar de o jogo ser “a feijões”, a oportunidade de ver “estrelas” como Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé e Hakimi deixaram os adeptos sauditas em alvoroço, com mais de dois milhões de utilizadores a tentarem comprar um bilhete online.

Devido à magnitude desta partida, Turki al-Sheikh, conselheiro na Corte da Família real saudita e responsável pela Autoridade de Entretenimento, anunciou um leilão de cariz solidário para este duelo.

A licitação mais elevada assegurava um bilhete VIP especial: além de acesso ao estádio, o seu portador pode ainda aceder aos balneários e tirar fotografias com os jogadores. Uma oportunidade que Mushref al-Ghamdi não deixou passar.

Com uma licitação de dez milhões de riais sauditas (aproximadamente 2,4 milhões de euros), o magnata conseguiu ultrapassar a concorrência e ser declarado o vencedor.

O jogo tem início marcado para as 17h desta quinta-feira e vai decorrer no Estádio Internacional Rei Fahd, recinto com capacidade para mais de 68 mil pessoas.

O jornal francês L’Equipe noticiou na segunda-feira que o PSG vai receber cerca de dez milhões de euros por este jogo.