O actor porno Ron Jeremy considerado incapacitado para ser julgado por violação

O actor porno Ron Jeremy foi declarado mentalmente incapacitado para ser julgado por violação e outras acusações sexuais envolvendo 21 mulheres, disse na terça-feira um porta-voz do Gabinete do Procurador Distrital de Los Angeles. O homem sofre de demência.

Ron Jeremy, 69 anos, declarou-se inocente, em Agosto de 2021, de mais de 30 acusações de agressão sexual, incluindo 12 de violação, na área de Los Angeles, durante um período de 23 anos. Desde a sua detenção, em Junho de 2020, que está preso.

Segundo a Associated Press, o juiz do Tribunal Superior de Los Angeles, Ronald S. Harris, afirmou numa audiência que tinha determinado, com base nos relatórios dos procuradores e da defesa de Jeremy, que o actor sofria de "declínio neurocognitivo incurável".

Em Março passado, o advogado Stuart Goldfarb, que representa o actor, disse ao tribunal que o seu cliente não o tinha conseguido reconhecer quando o visitou, numa cela de detenção, antes de uma audiência judicial.

Uma audiência sobre a mudança de Ron Jeremy para um hospital estatal terá lugar a 7 de Fevereiro, disse o gabinete do procurador distrital.

O actor estava entre os maiores nomes da indústria cinematográfica para adultos, aparecendo em mais de 2000 filmes a partir dos anos 1970.

Em Agosto de 2020, Jeremy escreveu no Twitter: "Mal posso esperar para provar a minha inocência em tribunal! Obrigado a todos pelo vosso apoio."

De acordo com a Procuradoria Distrital do Condado de Los Angeles, as acusações contra Jeremy incluíam 12 de violação forçada, sete de cópula oral forçada, seis de agressão sexual, e duas de penetração enquanto a vítima dormia ou estava inconsciente. As alegadas ofensas tiveram lugar em clubes e bares nocturnos na área de Los Angeles, durante uma sessão fotográfica, e na casa de Jeremy.