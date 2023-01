A ressaca do Bataclan

É a noite dos ataques ao Bataclan, em Novembro de 2015, e o polícia (Jean Dujardin) que prepara a intervenção pós-massacre na casa de espectáculos avisa os seus subordinados que se algum deles tiver amigos ou familiares entre as potenciais vítimas fica dispensado de participar — porque ele não quer “que se misturem emoções pessoais”. De certa forma, esse brevíssimo discurso do polícia resume o filme de Cédric Jiménez: nada de “emoções pessoais” nesta reconstituição da intensa actividade policial nos dias seguintes ao massacre, apenas um pragmatismo descritivo, seco, velocíssimo, e bastante elíptico (o próprio ataque, dado nos primeiros minutos, fica em elipse: não há um único plano do interior do Bataclan).