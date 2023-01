Há 4000 anos, em povoações ao redor do mar Egeu, primos casavam com primos

Investigação desvendou endogamia em ilhas e partes continentais ao redor do mar Egeu há 4000 anos. Uma das hipóteses é que primos em primeiro grau casassem para proteger as suas terras da divisão.

Se há forma de viajar no tempo, é através da análise de material genético guardado em vestígios de ossos. Foi essa a viagem que a equipa de Eirini Skourtanioti fez quando decidiu investigar 100 genomas humanos pouco antes, durante e pouco depois da Idade do Bronze ao redor do mar Egeu e no lado oriental do Mediterrâneo. Os resultados dessa visita ao passado foram publicados esta semana na revista científica Nature Ecology & Evolution e trazem consigo duas grandes recordações desse tempo para contar: a primeira árvore genética de família micénica e a informação de que era frequente o casamento entre primos em primeiro grau em Creta, noutras ilhas gregas e até em partes do continente banhadas pelo mar Egeu.