Aceitação das vacinas da covid aumentou no mundo em 2022

A aceitação às vacinas contra a covid-19 aumentou no mundo em 2022. Um estudo revelado recentemente na revista científica Nature Medicine mostra que houve um aumento de 75,2%, em 2021, para 79,1%, em 2022. Uma outra equipa de investigadores esteve a estudar as consequências do pagamento a alguém para ser vacinado e concluiu que esse incentivo não traz consequências comportamentais negativas. Os resultados foram publicados também esta semana na revista Nature.