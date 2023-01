Depressão Fien suspende aulas e fecha estradas devido à neve e gelo

Durante a noite houve equipas em prevenção no concelho e as operações de limpeza das estradas e de colocação de sal foram reforçadas a partir das 06h30. Veja aqui as fotografias

A neve que caiu no distrito de Vila Real levou, nesta quarta-feira, à suspensão de transportes escolares e de aulas em municípios como Vila Pouca de Aguiar, Boticas e Montalegre. A massa de ar polar marítimo trazida pela depressão Fien também fechou várias estradas no distrito de Viseu.

A depressão Fien chegou na passada segunda-feira a Portugal Continental e será responsável pelo agravamento das condições meteorológicas. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já tinha divulgado a previsão de frio, chuva e agitação marítima para esta semana. "O estado do tempo em Portugal continental será influenciado pela acção conjunta de um anticiclone localizado na região dos Açores e da depressão Fien, induzindo uma forte corrente de noroeste sobre o continente com o transporte de uma massa de ar polar marítimo", descreve o IPMA, num comunicado publicado na sua página online.

O instituto alertou ainda para uma descida significativa de temperatura até quinta-feira, "com valores de temperatura mínima abaixo dos 5 graus Celsius, sendo entre -5 C a 0ºC no interior Norte e Centro e entre 5ºC e 8ºC no litoral da região Sul". A previsão do IPMA para Portugal continental esta quarta-feira inclui: Aguaceiros, em geral fracos, sendo mais frequentes no litoral e nas terras altas do Norte e Centro, onde podem ser de granizo e acompanhados de trovoada, diminuindo de intensidade e frequência

a partir da tarde". Espera-se ainda queda de neve acima de 600/800 metros de altitude no Norte e Centro, refere o boletim do IPMA acrescentando que teremos formação de gelo, em especial no interior do país

Esta massa de ar polar marítimo, surge após um início do ano com temperaturas médias acima do normal nesta época. Com a chegada da neve, há várias escolas encerradas. Em Montalegre, a suspensão das actividades lectivas deixou em casa cerca de 600 alunos, segundo revelou a Protecção Civil e o agrupamento de escolas.

Parte do concelho está abrigado por um manto branco. Um calor caído do céu que pinta o coração de quem vê e sente a beleza ímpar deste chão património agrícola mundial. Partilhamos pinceladas da viagem quE fizemos. Uma vista, crua, que provoca espanto e sorriso. Deixe-se guiar ?? pic.twitter.com/xanLkervb3 — Município de Montalegre (@Montalegre) January 17, 2023

O Agrupamento de Escolas Doutor Bento da Cruz, em Montalegre, avisou a comunidade educativa que esta quarta-feira não haverá actividades lectivas nas escolas do agrupamento e a Protecção Civil Municipal disse também que não se realizará o transporte escolar.

Assim, por causa da neve acumulada na maioria das vias do concelho desde o final da tarde de terça-feira e a formação de gelo devido às baixas temperaturas, não se realizam os transportes para a escola secundária Doutor Bento da Cruz, a escola secundária do Baixo Barroso e escolas Básicas de Montalegre, Salto e Cabril, bem como para a Cooperativa de Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão (CACI) Montalegre.

"A evolução do estado do tempo está a ser acompanhada em permanência, sendo que as corporações de bombeiros do concelho (Montalegre e Salto), bem como as equipas camarárias, estão no terreno para o mais rapidamente possível repor as condições de segurança para a normal circulação nas vias, assegurando a mobilidade de todos", afirmou, em comunicado, a Protecção Civil Municipal de Montalegre.

Durante a noite houve equipas em prevenção no concelho e as operações de limpeza das estradas e de colocação de sal foram reforçadas a partir das 06h30. "Continuou a nevar durante a noite. Neste momento temos tudo na rua a limpar as principais artérias, sendo que temos algumas estradas condicionadas", afirmou esta quarta-feira o comandante interino de Montalegre, Miguel Monteiro. Espalhados pelo terreno, a corporação tem 12 operacionais e seis veículos.

O município vizinho de Boticas já tinha anunciado na noite passada que o transporte escolar não se iria realizar na manhã desta quarta-feira para o Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, também devido à neve e ao gelo.

Também em comunicado, a Protecção Civil Municipal de Boticas disse estar a "acompanhar em permanência a evolução das condições atmosféricas adversas, procurando o mais rapidamente possível repor a normalidade da circulação nas estradas e garantir segurança e mobilidade dos seus munícipes".

As escolas de Vila Pouca de Aguiar também vão estar fechadas nesta quarta-feira por "não existirem condições" para a circulação em segurança de transportes escolares, devido à neve e ao gelo.

Durante a manhã, em comunicado, a Protecção Civil de Vila Pouca de Aguiar informou que, "em virtude das condições meteorológicas adversas, neve acumulada e a previsível formação de gelo, o Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar, que contempla a totalidade dos espaços escolares do concelho (Vila Pouca de Aguiar, Pedras Salgadas) estará encerrado por não existirem condições para a circulação em segurança de transportes escolares".

"A Protecção Civil acompanhará em permanência o evoluir das condições meteorológicas, procurando, em conjunto com as entidades responsáveis, repor a normalidade das condições de circulação nas estradas do concelho", salientou ainda.

Em Ribeira de Pena, segundo o presidente da autarquia, João Noronha, há "constrangimentos" nas zonas de Alvadia e Canedo, não havendo também na manhã desta quarta-feira transportes escolares destas localidades devido à neve e ao gelo.

Desde terça-feira que os meios da Protecção Civil e dos bombeiros estão espalhados pelas zonas mais altas do distrito de Vila Real, em operações de limpeza de vias e a espalhar sal para que as estradas fiquem transitáveis. Neste distrito há ainda registo de queda de neve em Chaves, Murça e Valpaços, bem como nas serras do Alvão e do Marão.

Segundo a GNR de Vila Real, na manhã desta quarta-feira está cortada a Estrada Municipal 1.334 por Lamas de Olo, serra do Alvão (Vila Real - Mondim de Basto), enquanto a Estrada Nacional (EN) 304 foi reaberta, mas a Guarda aconselha "muita precaução" devido ao gelo nesta via que liga Vila Real a Mondim de Basto. Foi ainda reaberto ao trânsito o Itinerário Principal 4 (IP4) pelas 06h, depois de ter estado cortado durante toda a madrugada na zona do Alto de Espinho, serra do Marão.

Queda de neve condiciona estradas no distrito de Viseu

A neve está a provocar também o corte da EN2, entre Castro Daire e Bigorne, e da EN 321, entre Castro Daire e Cinfães, e o condicionamento de outras vias do distrito de Viseu, segundo os comandos sub-regionais da Protecção Civil.

Fonte do comando sub-regional de Viseu Dão Lafões disse à agência Lusa, cerca das 08h desta quarta-feira, que a Estrada Nacional (EN) 2 se encontra cortada desde as 00h39, tendo já sido accionado o limpa-neves para o local.

Também ficou cortada durante a noite a EN 321, "mas o limpa-neves já está a actuar e a estrada deverá reabrir em breve", referiu, por seu turno, o comando sub-regional do Tâmega e Sousa.

Na zona do Douro, a neve está também a condicionar várias estradas municipais dos concelhos de Lamego, Moimenta da Beira e Tarouca, informou o respectivo comando sub-regional.

A Câmara de Tabuaço informou, através da rede social Facebook, que as estradas municipais 515 (Tabuaço - Arcos), 515-1 (Tabuaço - Vale Figueira) e a Estrada de Santa Luzia "estão condicionadas devido à neve e ao gelo".

"Aconselha-se muita precaução a todos que as utilizem para circular. A alternativa será pela EN323", informou a autarquia.