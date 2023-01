Covid: peritos da DGS não recomendam nem desaconselham vacinação dos 18 aos 49 anos

A comissão não se opõe à disponibilização das vacinas às pessoas com menos de 50 anos, que, “por decisão individual”, queiram ser vacinadas. Mas a prioridade continua a ser proteger os mais idosos.

A comissão de especialistas da Direcção-Geral da Saúde (DGS) não recomenda a vacinação universal contra a covid-19 com a segunda dose de reforço das pessoas saudáveis entre os 18 e os 49 anos, apesar de ser favorável à disponibilização das vacinas a esta faixa da população. Os mais jovens decidem se se vacinam em função da ponderação do benefício-risco no seu caso.