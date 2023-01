A greve prejudica os alunos? “Os pais que aproveitem para deixar as crianças brincar e ter tempo livre”

Os pais têm razões para se preocupar com o impacto da instabilidade que se vive nas escolas nas crianças?

Penso que os professores têm toda a legitimidade para a indignação que estamos a ver e têm todo o direito de mostrar ao país que merecem mais respeito, estabilidade profissional. Mas também é verdade que não podemos fazer uma avaliação do sistema educativo sem pensar em todos os seus intervenientes, desde a família à comunidade — não só educativa, mas também a comunidade local. Acho que este é um momento oportuno para criar um compromisso entre sindicatos e Ministério da Educação tendo em vista a remodelação do sistema educativo.