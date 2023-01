Uma greve errada, parte II

No editorial do dia 14 confrontava-se a justeza do protesto dos professores com a estratégia errada para o concretizar. A necessidade desse debate seria de imediato contaminada pelos radicalismos, que procuraram transformar a crítica a este modelo de greves selvagens numa crítica à justeza do protesto docente. Confundir para denegrir é uma velha táctica reaccionária.