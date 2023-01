Marcelo defende que questionário aplica-se a actuais governantes

O Presidente da República defendeu que o questionário sobre incompatibilidades e impedimentos aplica-se aos governantes já em funções e não apenas aos que venham a integrar o Governo no futuro.

"É uma pura teoria aquela de que não se aplica aos que já estavam em funções. É óbvio que se aplica", afirmou, acrescentando um exemplo: "Se surgir uma notícia" sobre factos passados em 2005 relativos a um governante "é irrelevante se foi perguntado ou não foi perguntado, a partir daquele momento foi perguntado."

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas no final da sessão sobre os 30 anos do Infarmed.

Depois de os jornalistas terem insistido sobre se o questionário de 36 perguntas deve ser público e aplicado aos ministros e secretários de Estado em funções, o chefe de Estado considerou que caso surja “uma notícia de uma pessoa que está em funções há 3, 4 anos tinha informação de que há 5, 6, ou 7 de que havia uma investigação desencadeada e revela-o abertamente” embora não lhe tenha sido dada informação sobre isso, “quer dizer que de alguma maneira se aplica a mesma dúvida, a mesma pergunta a quem ia entrar em funções”.

Relativamente ao teor das perguntas sobre investigações judiciais, o Presidente da República distinguiu entre os processos que têm alguns anos e do qual não há desenvolvimentos e os que produziram resultados. “O juízo de quem escolhe, ou seja do primeiro-ministro, não é exactamente o mesmo a uma investigação que chegou a resultado ou uma investigação que não chegou a resultados”, afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa considerou que o questionário aprovado pelo Governo será aplicado de forma experimental. "Experimenta-se, não é uma fórmula definitiva, não é perfeita. É uma tentativa de ajuda daqueles que são convidados e do que convida", afirmou.

Quanto ao seu papel neste processo, que é prévio à indicação do ministro ou do secretário de Estado para o cargo, o chefe de Estado referiu que em caso de dúvida pode pedir as respostas ao questionário. “O que está decidido é que se houver dúvidas, o Presidente pode solicitar. Se surge na comunicação social uma dúvida, duas dúvidas, três dúvidas ou se eu tiver alguma dúvida é natural que pergunte (…) para verificar o que foi apurado”, afirmou, ressalvando que “não é para controlar do ponto de vista policial as pessoas, é do interesse dos próprios, de quem os escolhe e da democracia portuguesa”.