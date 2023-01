Primeiro emprego? Algumas dicas para não cometeres erros

Sabes aquela ansiedade por estares a começar algo novo? No primeiro emprego essa sensação parece potenciar-se e gerar um misto de emoções. Pensando nisso, esta edição da newsletter Folha Carreiras, do jornal Folha de São Paulo, traz conversas com alguns especialistas para entenderes o que fazer e o que não fazer nesse momento.

O meu primeiro emprego Foto Roger Moreira, 29, é publicitário e o seu primeiro emprego foi como funcionário numa rede de fast food: "Dinheiro é essencial, mas não paga saúde mental. Não é saudável trabalhar de segunda a segunda, com folga apenas num domingo no mês. Priorizar-se é a maior economia que um ser humano pode fazer."

O que fazer?

"Aproveita as primeiras semanas para conversar com a tua equipa sobre actividades do grupo , cultura da empresa, conhece a liderança e pede feedbacks frequentes", diz Caio Barroso, fundador e CEO do Lá na Firma, consultoria de gestão de pessoas.

pede feedbacks Tem uma boa relação com a tua equipa e gestores. Mesmo que saias da empresa, as pessoas poderão recomendar-te para outros trabalhos e, dentro da empresa, isso ajuda a ser promovido, diz Josiane Firmo, psicóloga e especialista em recolocação.

Sê pontual.

Sê proactivo e mostra-te disponível. Mesmo que tenhas terminado as tuas actividades, procura ajudar outras pessoas.

Erraste? Não tem problema, faz parte do ciclo de aprendizagem. Sê transparente e pede ajuda quando isso acontecer, aconselha Lais Vasconcelos, especialista em recrutamento na consultoria Robert Half.

Comportamentos que te vão ajudar:

Sê uma pessoa observadora e curiosa. Observa como são as relações entre as equipas para te adaptares ao ambiente;

Boa comunicação;

Competência para negociar tarefas e prazos de entrega;

Capacidade para resolver problemas complexos e propor soluções criativas;

Ter inteligência emocional para te relacionares com diferentes perfis de profissionais e impor limites quando algo te incomodar.

Cuidados:

Não finjas que sabes tudo, vai com o intuito de aprender;

Não deixes de fazer perguntas sobre o que não sabes fazer: ​Gabriely Nunes, 22, estagiou na área farmacêutica de um hospital e diz que pedir ajuda aos colegas e tirar dúvidas sobre as suas funções foi essencial para tudo correr bem no começo.

Separa a vida pessoal da vida profissional: "Cuidado com a forma com que colocas os aspectos da tua vida particular. É um relacionamento que está sendo construído. A linha entre pessoal e trabalho ainda será definida", diz Vasconcelos.

Quem já passou pelo primeiro emprego conta que...

A primeira oportunidade pode gerar outras:

Gabriela Terepins, 24, teve a sua primeira experiência profissional num escritório de advocacia como estagiária aos 19 anos.

Diz que mostrar-se disponível para as tarefas e comprometida com o trabalho foram qualidades que a ajudaram nesse início.

Essa primeira experiência levou a uma promoção dentro da empresa. Hoje, ela é advogada júnior.

"O meu primeiro emprego vai ser em teletrabalho, e agora?"

Segue as mesmas dicas, mas tem a noção que a aproximação com a equipa pode ser mais demorada. Por isso, não deixes de participar nas integrações realizadas pela empresa e procura apresentar-te por email.

Dica bónus! Publica no LinkedIn:

Carla Esteves, co-CEO da Cia de Talentos, empresa de recrutamento e desenvolvimento de jovens, dá dois exemplos de como o fazeres:

Faz publicações nesta rede social desde o primeiro dia em que começares o emprego. Assim, funcionários e pessoas que vão trabalhar contigo podem-se conectar e conhecer-te;

Espera para veres se o teu perfil combinou com a empresa. Se sim, agradece às pessoas que te ajudaram nos primeiros dias e contribuíram para a tua carreira.

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S. Paulo ​

Nota do editor: o PÚBLICO respeitou a composição do texto original, com excepção de algumas palavras ou expressões não usadas em português de Portugal.