Bombeiros Sapadores de Braga socorreram 328 animais das ruas em 2022

O serviço, que consiste no transporte de cães e gatos errantes, é assegurado pelo município e existe desde 2018. Destina-se a animais feridos, doentes e acidentados.

Os Bombeiros Sapadores de Braga realizaram, em 2022, 328 operações de socorro com animais domésticos errantes, feridos, doentes ou acidentados na via pública, entre os quais cães e gatos, anunciou o município na segunda-feira.

Em comunicado, o concelho acrescenta que das diligências, que decorreram ao abrigo do projecto Socorro Animal, resultaram 5.510 quilómetros percorridos, com uma média de 16,7 quilómetros por serviço. No total, foram utilizados 656 operacionais e 413 horas de exercício de trabalho efectivo.

"Este projecto constitui-se como um serviço de transporte de animais, assegurado pelo Município de Braga, através dos Bombeiros Sapadores de Braga, efectuando a recolha de cães e gatos errantes, feridos, doentes ou acidentados na via pública", explica o comunicado.

O serviço poderá ser solicitado 24 horas por dia e sete dias por semana através do número de telefone directo 253 278 488 para os Bombeiros Sapadores de Braga. Após a chamada, a ocorrência é comunicada às autoridades policiais e à médica veterinária municipal.

Os animais são posteriormente encaminhados para assistência médico-veterinária em hospitais veterinários do concelho.

O veículo de recolha está preparado com boxes de transporte específicas para cães e gatos, consumíveis para prestação dos primeiros socorros (nomeadamente oxigenoterapia) e maca. O projecto está em funcionamento desde 2018.