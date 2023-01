Bienal Fotografia do Porto procura artistas para integrar rede europeia de fotografia

Até ao dia 21 de Janeiro, a Bienal Fotografia do Porto convoca todos os artistas da fotografia contemporânea nacional à submissão dos seus trabalhos.

O objectivo, refere a plataforma Ci.CLO, organizadora e produtora da Bienal, é a integração dos cinco artistas cujos trabalhos mais se destaquem na “maior plataforma europeia de fotografia contemporânea”, a Futures, da qual a Ci.CLO é membro, que anualmente desenvolve uma série de actividades em prol do desenvolvimento do sector e da promoção das carreiras dos artistas da área.

O director artístico da Bienal Fotografia do Porto, Virgílio Ferreira, refere, em comunicado dirigido ao P3, que os artistas emergentes vencedores desta iniciativa terão a hipótese de usufruir de um intercâmbio internacional que irá “potencializar a visibilidade” do seu trabalho e promover “novas oportunidades profissionais” – uma possibilidade, sublinha, “que poderá ter um impacto positivo no trabalho e percurso dos artistas escolhidos”.

Mas em que se traduz, na prática, para os artistas, a integração na plataforma Futures, ao longo de 2023? Esses terão, sublinha a Ci.CLO, “acesso [gratuito] a um conjunto de workshops e masterclasses orientados pela agência Magnum”; a oportunidade de viajar “com deslocação e alojamento assegurados”, até Budapeste, em Outubro; e poderão participar no evento anual da Futures, que inclui “apresentações de portfólio a representantes de membros” da plataforma.

Os cinco vencedores terão ainda a oportunidade de publicar, recebendo por isso um pagamento de 500 euros, um conjunto de imagens de sua autoria no catálogo e siteda plataforma europeia. Aqueles que forem considerados os melhores trabalhos a nível europeu irão também integrar uma exposição itinerante.

As candidaturas poderão ser realizadas através do preenchimento de um formulário no site da Ci.CLO e os resultados são anunciados a 1 de Fevereiro.