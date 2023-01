O pão nosso de cada dia

A pão e água, o ser humano consegue sobreviver muito tempo e possivelmente não haverá hoje quem morra de fome em Portugal. No entanto, nos anos 60 do século passado, ainda eram passadas cerca de trezentas certidões de óbito por ano tendo como causa de morte a fome. Quer dizer que essas pessoas não tinham nem pão, nem água. Portanto hoje, no nosso país, não se morre de fome, mas talvez alguns “morram” de vergonha, pedindo algures o que comer.