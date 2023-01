Macau: a machadada final

Além de atemorizar e silenciar vozes críticas em Macau, a administração chinesa procura criminalizar também críticas feitas fora do seu território. Não gosto de ameaças, contudo não tenho medo delas.

Volto a escrever sobre Macau, num momento em que tudo se encaminha para a conclusão da revisão da Lei de Segurança do Estado. Faço-o não porque tenha uma qualquer obsessão sobre o que se passa no território, mas porque a minha consciência cívica a isso me obriga.