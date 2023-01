Muito lá de casa: uma introdução ao nepotismo lusitano

Olhem para o mundo do futebol e dêem-me exemplos de pais, filhos e irmãos que tenham sido, todos eles, extraordinários jogadores. Não me estou a referir a pais, filhos e irmãos que tenham jogado futebol de forma profissional. Isso há muitos. Estou a pedir exemplos de absoluta excelência a saltar de uma geração para outra. Temos quantos? Lembro-me de Cesare e Paolo Maldini, no Milão. Os irmãos Laudrup, se quisermos ser generosos.