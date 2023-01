Casos, casinhos, postura dos próprios

O ano de 2022 e o início de 2023 têm sido forte em "casos e casinhos" em torno do Governo, que são um "maná" para a comunicação social, e não só. São a programação predilecta de todos e cada um, espaço de campanhas eleitorais constantes das oposições, e até dos que saíram por vontade ou contravontade do Governo. Num país de chicos-espertos, de muita burocracia que origina "fura-esquemas", de cunhas, isto tem tido tanto mais relevo por se tratar de pessoas que passam pelo Governo. E não é de modo algum "algo" exclusivo deste Governo, do partido do mesmo, de modo algum. Seria suficiente olhar a quantidade de arguidos que há no país e analisar estatisticamente as suas proveniências, partidárias ou tão próximas.

Criar mais legislação, chamar todos ao Parlamento, sistematicamente, é chover no molhado, dado que se faz " isto" há anos, com todos os governos, e não só, e não resulta. Basta analisar retroactivamente. Há que fazer funcionar a sério os reguladores, que parece terem malhas demasiado largas para deixar passar tantos casos e casinhos.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

Trabalhar na área em que se foi governante

Considero muito discutível se se deve impedir um ex-governante de, uma vez saído do Governo, ir trabalhar para o sector que tutelou. Imagine-se que se chama para o Governo um especialista numa determinada área. Ele (ou ela) governará com os conhecimentos que tem do sector económico onde trabalhou. Acabado o “trabalho governamental”, terá de ir trabalhar para um sector que não conhecem durante três anos e só depois poderão regressar à sua área de origem. Isto tem alguma lógica?

Não faço a mais pequena ideia se uma figura não exactamente de grande popularidade como a ex-secretária de Estado do Turismo assinou algum despacho que favorecesse a empresa que a convidou quando saiu do Governo, mas não me posso esquecer de que o ultramediático ministro das Obras Públicas de Cavaco Silva chamado Ferreira do Amaral, quando deixou o cargo, foi administrar a Lusoponte, empresa que, como se sabe, nada tem que ver com Obras Públicas...

Carlos Anjos, Lisboa

A ocasião faz o ladrão

Será que “a ocasião faz o ladrão”, ou é o encapotado ladrão que aproveita todas as ocasiões para se apropriar do que não é seu? Então, em altos cargos públicos e similares, está a ser um fartar vilanagem. E quando os jornais e a restante comunicação social põem a boca no trombone, cai logo "o Carmo e a Trindade". Depois, vêm à praça pública, clamando como se estivessem a ser encaminhados para um auto-de-fé para irem para a fogueira dos criminosos, ainda proclamando que “estão de consciência tranquila”.

E quando, hipocritamente, tomam posse de um cargo público, assim se expressa, assinando depois: “Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investido e defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa"?

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Israel e fascismo

O PÚBLICO está de parabéns no limiar de 2023 na sua pugna pelos direitos humanos e valores da democracia. Refiro-me em particular a artigos de dois ilustres jornalistas — Maria João Guimarães (edição de 30 de Dezembro e 4 de Janeiro) e Amílcar Correia (edição de 4 de Janeiro) —, em que alertam para o perigo de Israel correr sérios riscos de se transformar numa autocracia, ou melhor, num Estado religioso ortodoxo, com todos os inconvenientes e perigos que uma tal formação comporta.

É sumamente importante a informação contida naqueles escritos, nomeadamente na alusão feita à procuradora-geral daquele país quando qualifica a situação gerada pelo novo Governo de Netanyahu como uma "democracia de nome" e a designação de "Fascismo Judaico" usado pela socióloga Eva Illouz. A manter-se a situação denunciada, os próximos tempos trarão seguramente más notícias. Atente-se que o Governo israelita não dispõe de uma Lei Constitucional.

Apoiado e formado por partidos e organismos político-religiosos mais ortodoxos e radicais, prepara-se para pôr fim ao poder judicial do Supremo Tribunal para declarar inaplicáveis as leis governamentais quando atentatórias do senso e valoração jurídicos. Um claro prenúncio da natureza antidemocrática e violadora dos princípios da lei internacional do Governo de Netanyahu é o facto de recusar a aplicação das Resoluções das Nações Unidas condenando a usurpação de terras palestinianas por colonatos ilegais judeus. Tudo isto para não falar do detestável muro — não de lamentações, mas de um outro, corporizando um apartheid — condenado pelas instâncias internacionais.

António Bernardo Colaço, Lisboa