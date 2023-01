Um hotel na antiga sede do FCP: Axis Porto Club já abriu

A antiga sede do FC Porto, na Praça General Humberto, um edifício centenário com vista sobre o edifício da Câmara Municipal, foi transformada no Axis Porto Club, unidade do grupo AXIS Hotéis & Golfe com 53 quartos, dos quais 14 são suítes.

A requalificação da antiga sede do principal clube da cidade foi elaborada com o objectivo de "retratar e homenagear a história da relação entre o clube e a cidade", lê-se em comunicado.

As obras de Ester Monteiro, escultora portuense, que se encontram expostas nos corredores do hotel são o resultado da articulação desta relação e história.

Detalhe do Axis Porto Club DR

Na escadaria que percorre todo o edifício, que também conta com um restaurante e bar, o Umami, podemos encontrar referências a essa relação, como é o caso do excerto do poema Aleluia do portuense Pedro Homem de Melo, criado no final da década de 1960. A última quadra do poema divide-se entre o primeiro e o último andar.

Para Filipe Silva, membro da direcção do grupo Axis Hotéis e Golfe, o Porto Club "é muito mais do que uma ligação ao FC Porto". "É um hotel com uma história, que é importante destacar mas, acima de tudo, um espaço com alma do norte que sabe receber bem todos os que cá chegam. Tivemos a preocupação de manter a sua identidade mas tornando-o um espaço de todos e para todos. O nosso objectivo é fazer com que os nossos hóspedes se sintam em casa e respirem a hospitalidade do Norte."

Detalhe do Axis Porto Club DR

Com um investimento de cinco milhões de euros, o Axis Porto Club vem juntar-se aos restantes seis hotéis Axis concentrados no norte do país. Com unidades na Póvoa de Varzim, Ofir, Viana do Castelo, Porto, Braga e Ponte de Lima onde detém ainda o Campo de Golfe, o Grupo Axis encontra-se em fase de "preparação para expansão a outros destinos nacionais".