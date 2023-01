Doze caminhadas para descobrir Castanheira de Pêra, entre florestas, ribeiros e veados

Doze Meses Doze Caminhadas põe no mapa rotas para descobrir os recantos naturais da vila do distrito de Leiria. Primeiro passeio: 22 de Janeiro.

A cada mês a sua caminhada para aproveitar o novo ano “em simbiose com a natureza” e dar as mãos ao compromisso do turismo sustentável. É esta a ideia do programa Doze Meses Doze Caminhadas, desenhado pela empresa municipal Prazilândia - Turismo e Ambiente para descobrir o património natural e cultural de Castanheira de Pêra, vila da região Centro de Portugal, pertencente ao distrito de Leiria.

Alinhado entre 22 de Janeiro e 3 de Dezembro, e “especialmente pensado para o mês em que ocorre”, nota o comunicado, de forma a tirar o melhor partido do que o território tem para oferecer ao longo do ano, o programa convida “famílias, grupos de amigos ou empresas” a desfrutar dos postais que a natureza tem para oferecer. A saber: de “florestas de castanheiros, carvalhos, faias e coníferas, a ribeiros refrescantes e veados na brama."

O mapa começa pela Rota das Levadas, um percurso circular com cerca de seis quilómetros e três horas de duração, que põe o pé na porta Sul da Serra da Lousã e dá a conhecer as Levadas do Coentral, o Vale Silveira e os neveiros locais – os centenários poços de Santo António da Neve, classificados como imóveis de interesse público e construídos para conservar a neve e servir de reservatório. O encontro está marcado para 22 de Janeiro, às 9h, no Largo do Vidoiro.

Foto Poços de Santo António da Neve, aqui a fazer justiça ao nome DR/Prazilândia

Seguem-se passeios pela Rota da Princesa Peralta (19 de Fevereiro), Rota dos Açudes (26 de Março), Rota Botânica (30 de Abril), Caminho dos Mortos (21 de Maio), Lusco Fusco (3 de Junho), O Caminho do Tojeiro (9 de Julho), Caminhada Aquática (20 de Agosto), Brama ao Entardecer e Brama ao Amanhecer (respectivamente, a 10 e a 17 de Setembro), Trilho do Neveiro (29 de Outubro), Rota dos Castanheiros (19 de Novembro) e, por último, uma Cãominhada (3 de Dezembro). A estes percursos junta-se ainda a disponibilidade para marcação de actividades para grupos, noutras datas (contacto através de eventosprazilandia@praiadasrocas.com).

Cada caminhada tem um custo associado de 10€ e inclui guia e seguros de acidentes pessoais e de responsabilidade civil, sendo a participação gratuita para crianças e jovens até aos 15 anos e aconselhada a maiores de seis anos. A inscrição deverá ser feita previamente, através deste link.

Na cartilha de recomendações partilhada pela promotora – além das habituais notas para o uso de calçado e roupa adequados, chapéu, protector solar e água – sobressaem as indicações para levar binóculos e evitar o uso de perfumes e de roupas com cores vistosas.