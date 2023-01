Banco de Portugal investiga Caixa de Crédito Agrícola do Alto Douro

O Banco de Portugal (BdP) tem em curso uma acção inspectiva a actos de gestão do conselho de administração da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alto Douro, resultante de várias denúncias de associados, devidamente identificados, que levaram o supervisor a dar instruções à casa-mãe, a Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, para que actuasse, no quadro das suas competências de fiscalização, junto da instituição do Nordeste transmontano.