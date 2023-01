Quarta na TV: da comédia de Jim Carrey à dor da Reunião

Bem-vindo ao Norte, uma dupla Hora de Ponta e Maria, Rainha dos Escoceses compõem o cartaz de cinema. Outros destaques do dia: nazis em drogas, chefs-cientistas e Portugal a jogar com o Brasil.

CINEMA

Reunião

TVCine Edition, 18h20

Os tiroteios nas escolas são o tema abordado neste filme dramático sobre dor, perda e aquilo que é preciso para seguir em frente depois de uma tragédia assim, quer se seja familiar da vítima ou do perpetrador. O filho de Jay e Gail Perry morreu num tiroteio. Seis anos depois, o casal junta-se a Richard e Linda, os pais do responsável pelo ataque (que se suicidou), para falarem sobre isso.

Estreado no Festival de Sundance, Reunião corresponde à estreia na realização do actor Fran Kranz (da série Dollhouse e do filme Casa na Floresta), que também assina o argumento. Jason Isaacs, Martha Plimpton, Ann Dowd e Reed Birney assumem os papéis principais.

Bem-vindo ao Norte

Cinemundo, 20h40

Esta comédia de Dany Boon fica na história das bilheteiras como um dos maiores sucessos de sempre nos cinemas franceses. Philippe Abrams (Kad Merad) é director dos correios de Salon-de-Provence. Para satisfazer a mulher, Julie (Zoé Félix), que lhe faz a vida negra, tenta conseguir transferência para a Côte d’Azur. Mas o processo corre-lhe mal e acaba por ir parar a uma pequena aldeia no Norte.

Acontece que, para os sulistas, o Norte é o horror. Mas a verdade é que Philippe acaba por se surpreender ao descobrir um local acolhedor, com muitas pessoas simpáticas – especialmente o colega (e carrilhonista) Antoine. As verdadeiras peripécias começam quando a mulher, convencida de que ele está a viver num inferno e de que precisa de apoio, decide ir ter com ele.

Hora de Ponta

AXN Movies, 21h10

Quando a filha do cônsul chinês em Hong Kong é raptada, Lee (Jackie Chan), o seu guarda-costas e melhor amigo, é mandado para os EUA para investigar. A sua presença não agrada ao FBI, que destaca James Carter (Chris Tucker), um estouvado e arrogante agente, para o distrair. Brett Ratner realizou esta comédia de acção em 1998. Três anos depois, ele e os protagonistas ressurgiram na sequela – para ver logo a seguir, às 22h51.

Maria, Rainha dos Escoceses

Hollywood, 21h30

Josie Rourke estreou-se na realização com este drama histórico escrito por Beau Willimon, com base na obra Queen of Scots: The True Life of Mary Stuart, de John Guy. Com Saoirse Ronan no papel de Maria Stuart e Margot Robbie como Isabel I, conta também com interpretações de Jack Lowden, Joe Alwyn, David Tennant e Guy Pearce.

DOCUMENTÁRIOS

As Drogas da Alemanha Nazi

História, 15h26

Narrado pelo actor Steven Berkoff, aborda a as experiências dos nazis com drogas e, em especial, com a pervitina, uma poderosa metanfetamina dada aos soldados alemães durante a II Guerra Mundial.

Os Segredos dos Chefs: A Ciência da Culinária

RTP3, 20h

Quando aplicada à cozinha, a ciência pode transformar-se no mais apetitoso dos ingredientes. Escrito e realizado por Leora Eisen, este documentário vai à descoberta da “deliciosa química, física e microbiologia da culinária”, explicada por chefs de topo, cientistas e outros especialistas de prato cheio.

Jim Carrey: A América sem Máscara

RTP2, 23h24

Jim Carrey foi Andy Kaufman no Homem na Lua, o Grinch resmungão, cobaia da memória n’O Despertar da Mente, um homem apanhado numa falsa existência em The Truman Show - A Vida em Directo, o extravagante protagonista de Ace Ventura, A Máscara ou O Mentiroso Compulsivo e, mais recentemente, o antagonista de Sonic.

É neste último registo, o dos maneirismos exageradamente cómicos (e, nos anos 1990, profusamente lucrativos), que se centra este documentário de Adrien Dénouette e Thibaut Sève, abrindo o plano para o retratar como um “actor transgressor que veio quebrar a máscara da América perfeita”.

DESPORTO

Andebol: Portugal x Brasil

RTP2, 14h20

Directo. Depois de se ter apurado como primeiro classificado do Grupo D, Portugal avança para a fase principal do Mundial de andebol frente ao Brasil. Nesta ronda, jogada em Gotemburgo, a equipa lusa integra o Grupo II, que fica completo com Cabo Verde, Suécia, Islândia e Hungria. Co-produzida pela Suécia e pela Polónia, a 28.ª edição da competição prolonga-se até 29 de Janeiro.