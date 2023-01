Ministério da Cultura vai lançar obras profundas no Museu do Chiado: “finalmente”, a ampliação

O valor estimado da empreitada, cujo concurso abrirá ainda este ano, é de oito milhões de euros, que vêm somar-se ao investimento já previsto no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.

O ministro da Cultura anunciou esta tarde que vai lançar, ainda em 2023, um concurso de arquitectura para a ampliação – “finalmente”, acrescentou – do Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC), situado no Chiado, em Lisboa, concretizando uma vontade que vem de 2015, quando foram entregues ao MNAC os edifícios do antigo Governo Civil e parte das instalações da PSP.

O valor estimado da obra é de oito milhões de euros, disse ao PÚBLICO João Carlos Santos, director-geral do Património Cultural, “numa estimativa ainda muito por alto”.

Este investimento acresce ao investimento já previsto para o Museu do Chiado no Plano de Recuperação e Resiliência, que reservou uma verba de 1,8 milhões de euros para várias intervenções no equipamento, nomeadamente nas coberturas.

“A ambição para a cultura e para o museu precisa de encontrar correspondência no espaço do MNAC. Vamos avançar finalmente para o projecto de remodelação e expansão deste museu, ocupando as áreas devolutas que faziam parte das antigas instalações”, explicou Pedro Adão e Silva, ao lado do Presidente da República e da secretária de Estado da Cultura, Isabel Cordeiro, durante a cerimónia de entrega do legado da família Pinto de Figueiredo, que deixou em testamento ao MNAC uma pintura de Amadeo de Souza-Cardoso (1887-1918) e outra de Manuel D'Assumpção (1887-1918).

“Isso vai permitir uma duplicação da área de reservas, cerca de 125 metros quadrados. E mais do que duplicaremos [também] a área de exposições, dos actuais 1700 metros quadrados para cerca de 3700”, revelou o ministro. Até ao final do ano, será feito o levantamento mais rigoroso da área de intervenção e elaborado o plano museológico para a remodelação e ampliação do museu, e preparado o programa preliminar para lançar o concurso público de arquitectura, que deverá contar com uma assessoria técnica da Ordem dos Arquitectos.

A expectativa é que o projecto de execução esteja concluído em 2024, na altura em que se cumprirem os 30 anos de reinauguração do museu depois do incêndio do Chiado, quando o MNAC conheceu a sua configuração actual com um projecto do arquitecto francês Jean-Michel Wilmotte.