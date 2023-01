Agência Espacial Europeia vai investir quatro milhões de euros em Santa Maria

A Agência Espacial Europeia (ESA) vai investir cerca de quatro milhões de euros no teleporto da ilha de Santa Maria, nos Açores, anunciou esta terça-feira a ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato.

"Há um investimento que está calculado no âmbito dos vários programas que vão ser financiados através do investimento que o Estado [português] fez na ESA e que a ESA vai reinvestir aqui em Santa Maria. Temos já previsto um investimento de quatro milhões neste teleporto", afirmou Elvira Fortunato a jornalistas após uma visita ao teleporto espacial de Santa Maria, infra-estrutura que inclui uma estação da Agência Espacial Europeia.

A ministra realçou que o acordo entre Portugal e a ESA para a exploração daquela estação europeia foi prolongado por mais cinco anos. "Acordamos investir 115 milhões de euros para os próximos cinco anos, o que foi o maior investimento que o Estado português alguma fez na ESA. Os Açores são uma peça fundamental nesta área", reforçou.

A 23 de Novembro foi anunciado que o orçamento da Agência Espacial Europeia para os próximos três a cinco anos totaliza cerca de 17 mil milhões de euros, com Portugal a contribuir com 0,68% das verbas (quase 115 milhões de euros).

O presidente do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), José Manuel Bolieiro, elogiou a manutenção da estação da ESA em Santa Maria e considerou que a região está no "bom caminho" para atingir a "meta" de ter um porto espacial na ilha.

"Estamos a tratar do futuro com base na capacidade instalada para criarmos sinergias entre o Governo dos Açores, o Governo da República e a autarquia para potenciarmos investimento. A extensão do contrato com a ESA já é um óptimo sinal, mas estamos a preparar um verdadeiro ecossistema espacial para os Açores", vincou.

Hoje, integrada na visita da titular da pasta da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior à ilha de Santa Maria, foi assinada a escritura da concessão de um terreno para a instalação do Centro Tecnológico Espacial, entre o município de Vila de Porto e a Agência Espacial Portuguesa (PT Space).

Para a ministra, a instalação daquele centro vai "criar sinergias" para o "desenvolvimento de um ecossistema espacial" na ilha açoriana, uma vez que vai "agregar várias capacidades que serão instaladas já este ano".

O presidente da PT Space, Ricardo Conde, reiterou as potencialidades de Santa Maria para acolher voos hipersónicos e lançar voos suborbitais. "Estamos a trabalhar institucionalmente e ao nível do que são as oportunidades comerciais para fazermos de Santa Maria um ponto de acesso orbital do espaço. São esses processos que levam tempo", acrescentou Ricardo Conde.

A 19 de Dezembro de 2022, o coordenador da Estrutura de Missão dos Açores para o Espaço (EMA-Espaço), Paulo Quental, avançou que o Centro Tecnológico Espacial de Santa Maria, que vai receber a aterragem do Space Rider, vai arrancar no primeiro semestre de 2023. O Space Rider será lançado de Kourou (Guiana Francesa) em 2024, a bordo de um foguetão Vega, e estará dois meses numa órbita terrestre baixa equatorial.