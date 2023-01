Convento dos Capuchos volta às hortas biológicas, como faziam os frades há 400 anos

A origem das hortas biológicas do Convento dos Capuchos, localizado em plena Serra de Sintra, é uma história com mais de quatro séculos. No século XVI, já os frades franciscanos aproveitavam as condições excepcionais da região para cultivar alimentos e remédios naturais. E, agora, é possível viajar na linha do tempo para recuperar a tradição.

Num projecto "inédito", a Parques de Sintra – entidade que gere o Convento dos Capuchos e outros monumentos de Sintra – propõe aos habitantes da região o cultivo das hortas, tal como faziam os frades franciscanos. Além de fomentar, junto das novas gerações, o “sentimento de pertença” a um lugar cuja ligação com a comunidade resistiu à passagem do tempo, a iniciativa pretende ainda sensibilizar para a importância da agricultura biológica e sustentável e das práticas tradicionais.

As candidaturas à primeira fase – na qual estarão a concurso quatro talhões – abriram esta semana e decorrem até ao dia 15 de Fevereiro. Posteriormente, a Parques de Sintra conta alargar a campanha para 25 parcelas de cultivo. Podem candidatar-se através de e-mail todos os residentes no município de Sintra que sejam maiores de idade e não possuam qualquer talhão de cultivo na região.

As pessoas seleccionadas vão ser informadas no período de uma semana após o fecho do prazo de candidaturas e estarão presentes numa formação aberta ao público, com um limite de 15 pessoas, após a qual poderão começar a plantar a sua horta.

Além de dotar os participantes “dos conhecimentos de que necessitam para se lançarem neste projecto”, o workshop de quatro sessões vai ajudar os novos horticultores do Convento dos Capuchos a delinear um plano anual para a sua horta, “conciliando os seus hábitos alimentares com o conjunto de espécies que poderão ser cultivadas no espaço”, refere a Parques de Sintra em comunicado.

Os horticultores vão ter acompanhamento assegurado pela Parques de Sintra em todas as fases do processo que começa esta semana com a abertura das candidaturas.