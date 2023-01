IL junta-se à tendência europeia e apadrinha dois iranianos condenados à morte

Joana Cordeiro e Rodrigo Saraiva pretendem dar visibilidade à luta política contra o regime do Irão com a “protecção” a dois jovens detidos há meses e cuja execução pode estar iminente.

Os exemplos começaram a chegar de parlamentos como o alemão ou o francês e a Iniciativa Liberal considerou que seria uma boa forma de mediatizar as limitações à liberdade impostas pelo regime iraniano. Os deputados liberais Joana Cordeiro e Rodrigo Saraiva vão apadrinhar dois jovens iranianos condenados à morte: Mohammad Ghobadlou, de 22 anos,​ e Mohamad Broghani, de 19 anos.

"Há cerca de 200 deputados na Europa que têm estado a apadrinhar iranianos presos e condenados à morte. É uma forma de mediatizarmos estas condenações e pressionar o regime de Teerão para que os detidos tenham, pelo menos, julgamentos justos se realmente cometeram crimes", descreve Joana Cordeiro.

Esta espécie de protecção aos condenados à morte pretende ser uma forma de pressão política contra o regime iraniano, que está cada vez mais isolado em termos internacionais. Estima-se que exista cerca de uma centena de detidos que enfrentam acusações por crimes que são punidos no Irão com a pena de morte. Depois da execução de dois manifestantes em Dezembro, foi anunciada neste fim-de-semana a morte do antigo vice-ministro da Defesa, que tinha dupla nacionalidade britânica e iraniana, acusado de espionagem.

A bancada parlamentar da IL, que tem feito intervenções pelas vítimas da perseguição política no Irão, apresentou um voto de condenação e um projecto de resolução defendendo sanções internacionais contra aquele Estado. Na tarde desta segunda-feira, a bancada liberal anunciou este apadrinhamento na sequência de mais uma concentração em solidariedade com os presos políticos do regime iraniano que decorreu junto à Assembleia da República. E tenciona anunciar à Embaixada do Irão em Lisboa este apoio aos detidos.

As últimas informações dão conta de que os dois jovens foram transferidos para celas solitárias e que podem ser executados a qualquer momento. Mohammad Broghani está preso sob a acusação de ter incendiado um edifício do governador da sua região e foi, por isso, acusado de participar numa "guerra contra Deus" e condenado num julgamento "sem quaisquer garantias de defesa", detalha Joana Cordeiro. A sua pena está suspensa porque se aguarda o pedido de revisão da sentença feito ao Supremo Tribunal.

Além dos liberais portugueses, Broghani é também apadrinhado pelo deputado do Bundestag alemão Martin Diedenhofen, pelo deputado norueguês Mahmoud Farahmand e ainda pelo deputado da Assembleia Nacional francesa Hubert Julien-Laferrière.

Sob a mesma acusação e com a mesma pena capital está Mohammad Ghobadlou, preso em Teerão em Setembro por ter atropelado um polícia e cuja confissão terá sido conseguida, segundo a Amnistia Internacional, sob tortura. A mãe terá divulgado nas redes sociais que o jovem é bipolar e está sem medicação há meses. Na sequência dessa revelação, um grupo de 50 psiquiatras subscreveu um manifesto contra a sentença de morte que enviou ao tribunal. O jovem é também já apadrinhado pelas deputadas francesas Nathalie Goulet e Raquel Garrido e pela alemã Clara Anne Bünger.