Bloco propõe alteração à lei para obrigar barragens a pagar IMI

O Bloco de Esquerda (BE) quer clarificar a lei para obrigar as barragens a pagar IMI. A proposta surge na sequência da polémica em torno da falta de pagamento de impostos no negócio da venda de seis barragens da EDP, na bacia do Douro, ao consórcio Engie, no final de 2019, mas desta vez o Bloco pretende fazer incidir a cobrança de IMI à mera propriedade das infra-estruturas hidráulicas.