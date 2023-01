As 30 perguntas que o PSD quer fazer a João Gomes Cravinho

O PSD irá entregar um requerimento para ouvir o ministro João Gomes Cravinho acerca do alegado esquema de corrupção que envolveu as obras de realização do Hospital Militar de Belém.

O PSD irá apresentar um requerimento para ouvir João Gomes Cravinho, ex-ministro da Defesa Nacional (actual ministro dos Negócios Estrangeiros) a propósito do alegado esquema de corrupção que envolveu as obras de realização do Hospital Militar de Belém, com graves prejuízos para o Estado.