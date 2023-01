Um brinde aos bailarinos-soldados do bailado de Kiev

​Um ambiente de festa fervilha no imponente edifício da Ópera Nacional da Ucrânia, bem no centro de Kiev. A guerra parece coisa distante. Mas também aqui a sua existência se manifesta, por vezes de maneiras pouco óbvias. Na escolha da obra, por exemplo. Pela primeira vez em muito tempo, a Ópera de Kiev apresentou um bailado natalício que não é O Lago dos Cisnes ou O Quebra-Nozes, ambos com música de Tchaikovski, juntando-se a um amplo movimento de rejeição de tudo o que é russo pela sociedade ucraniana. “O nosso teatro decidiu cancelar todos os espectáculos de compositores russos”, explica Viktor Ishcuk, que coreografou e ajudou na selecção musical desta versão d’A Rainha da Neve.

Este é “um espectáculo completamente novo”, diz ele, uma vez que foram escolhidas peças de compositores diversos — Johann Strauss, Berlioz, Pachelbel, Offenbach, entre outros — que não as escreveram especificamente para o conto de Hans Christian Andersen em que o bailado se baseia. “É difícil” cortar as “ligações grandes e muito antigas” que existem entre a Ucrânia e a Rússia, afirma Viktor, num comentário que fica algures entre o lamento e a resignação da inevitabilidade. Ele alegra-se simplesmente por a escolha ter recaído sobre um bailado cheio de magia e cor, muito apropriado à época.

O corpo de baile da Ópera Nacional era composto por 160 pessoas antes da guerra. Muitos bailarinos saíram do país depois de 24 de Fevereiro, alguns regressaram entretanto. Uns 30 estão actualmente a combater na frente de batalha. Por estes dias, o elenco está mais ou menos reduzido a metade e a preponderância feminina — sobretudo de meninas adolescentes — é evidente.

Quando a cortina cai definitivamente ao fim de dez minutos em que o público não esmoreceu nas palmas e os bailarinos retribuíram com vénias infindáveis, a companhia reúne-se num foyer privado. Nobuhiro Terada, um japonês há muito radicado em Kiev que desde Dezembro é o director artístico do ballet, levanta o copo para assinalar o fim desta temporada e lembra os bailarinos que estão a combater na guerra. E todos brindam ao seu regresso. João Pedro Pincha